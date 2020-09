Milano. Porta Vittoria: partiti i lavori per il parco pubblico (Di giovedì 24 settembre 2020) Porta Vittoria volta pagina. Sono partiti i lavori per la realizzazione del nuovo parco pubblico, attesissimo dal quartiere e simbolo di un piano urbanistico che dopo le lunghe vicende giudiziarie sarà finalmente Portato a compimento. Dopo le bonifiche, entra quindi nel vivo la fase operativa che entro la primavera del 2021 porterà una nuova area verde in continuità con largo Marinai d’Italia, nell’ambito del Programma integrato di intervento (PII) per la riqualificazione delle aree dell’ex scalo ferroviario di Porta Vittoria che si estendono tra viale Umbria, via Monte Ortigara e viale Molise in capo a Prelios SGR S.p.A.. Nel mese di settembre si provvederà alla demolizione delle ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 24 settembre 2020)volta pagina. Sonoper la realizzazione del nuovo, attesissimo dal quartiere e simbolo di un piano urbanistico che dopo le lunghe vicende giudiziarie sarà finalmenteto a compimento. Dopo le bonifiche, entra quindi nel vivo la fase operativa che entro la primavera del 2021 porterà una nuova area verde in continuità con largo Marinai d’Italia, nell’ambito del Programma integrato di intervento (PII) per la riqualificazione delle aree dell’ex scalo ferroviario diche si estendono tra viale Umbria, via Monte Ortigara e viale Molise in capo a Prelios SGR S.p.A.. Nel mese di settembre si provvederà alla demolizione delle ...

