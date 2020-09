Milano. Il Natale e il Capodanno 2020 all’insegna della solidarietà e della ripartenza (Di giovedì 24 settembre 2020) Alberi non solo in centro ma in ogni quartiere; momenti di solidarietà incentrati sul dono, vera essenza del Natale; luci e colori nelle vie commerciali anche decentrate; e poi la musica e gli spettacoli multimediali in attesa dell’anno nuovo. L’immagine del Natale 2020, che dovrà essere un’occasione di raccoglimento ma anche di slancio per uscire dalla crisi, sta prendendo forma nelle linee guida appena approvate dall’Amministrazione: tre documenti che definiscono, come di consueto in questo periodo dell’anno, il quadro entro il quale si svilupperanno i progetti di collaborazione tra pubblico e privato per le festività di dicembre e per il Capodanno. Natale degli alberiÈ il nome del progetto offerto da Fondazione Bracco, che ha deciso di ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 24 settembre 2020) Alberi non solo in centro ma in ogni quartiere; momenti di solidarietà incentrati sul dono, vera essenza del; luci e colori nelle vie commerciali anche decentrate; e poi la musica e gli spettacoli multimediali in attesa dell’anno nuovo. L’immagine del, che dovrà essere un’occasione di raccoglimento ma anche di slancio per uscire dalla crisi, sta prendendo forma nelle linee guida appena approvate dall’Amministrazione: tre documenti che definiscono, come di consueto in questo periodo dell’anno, il quadro entro il quale si svilupperanno i progetti di collaborazione tra pubblico e privato per le festività di dicembre e per ildegli alberiÈ il nome del progetto offerto da Fondazione Bracco, che ha deciso di ...

