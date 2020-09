Milano Fashion Week: Prada lancia un’ asta online per una raccolta fondi per salvaguardare l’istruzione degli studenti di tutto il mondo (Di giovedì 24 settembre 2020) Prada e Sotheby’s presentano oggi una selezione di pezzi unici dell’asta online ‘Tools of Memory’, promossa per raccogliere fondi a favore dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), e dei suoi sforzi per salvaguardare l’istruzione degli studenti di tutto il mondo, alla luce dei disagi senza precedenti causati dal COVID-19. Al culmine della pandemia, la chiusura delle scuole per contenere la diffusione del virus ha portato oltre 1,5 miliardi di bambini e ragazzi – il 90% degli studenti di tutto il mondo – a sospendere il proprio percorso di studi, con conseguenze ... Leggi su domanipress (Di giovedì 24 settembre 2020)e Sotheby’s presentano oggi una selezione di pezzi unici dell’‘Tools of Memory’, promossa per raccoglierea favore dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), e dei suoi sforzi perl’istruzionediil, alla luce dei disagi senza precedenti causati dal COVID-19. Al culmine della pandemia, la chiusura delle scuole per contenere la diffusione del virus ha portato oltre 1,5 miliardi di bambini e ragazzi – il 90%diil– a sospendere il proprio percorso di studi, con conseguenze ...

