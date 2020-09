Milano Fashion Week PE 2021 | le chiome decor di Dolce & Gabbana

Leggi su iodonna

(Di giovedì 24 settembre 2020) Le tendenze make up autunno inverno 2020/21 sfoglia la gallery Sfilano dal vivo ancheper la PEed è subito un viaggio nel tempo: protagoniste dei beauty look, molte varianti di hairstyle e un classico: il rossetto rosso fuoco sulle labbra. Capelli tra chignon anni ’80 e onde ’70 È un vero e proprio patchwork, e non solo per quanto riguarda i tessuti ma anche per gli hair look:fanno un viaggio nel tempo, esplorando gli ultimi ...