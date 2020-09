Milano Fashion Week, outfit ‘Black Panter’ per Ludovica Pagani (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo aver sfilato sul tappeto rosso della 77esima edizione del Festival della Mostra del Cinema di Venezia, Ludovica Pagani non si fa mancare neanche la partecipazione alla Milano Fashion Week. La bella influencer, che si è fatta conoscere nel mondo del calcio per i suoi pronostici, si è messa in posa per la stilista Luisa Spagnoli, come ha mostrato in un post sui social nel quale indossa un completo stile tuta nera sui tacchi. "Black Panter", ha definito il suo outfit.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFhoPcxp02-/" Milano Fashion Week, outfit ‘Black Panter’ per Ludovica Pagani Golssip. Leggi su golssip (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo aver sfilato sul tappeto rosso della 77esima edizione del Festival della Mostra del Cinema di Venezia,non si fa mancare neanche la partecipazione alla. La bella influencer, che si è fatta conoscere nel mondo del calcio per i suoi pronostici, si è messa in posa per la stilista Luisa Spagnoli, come ha mostrato in un post sui social nel quale indossa un completo stile tuta nera sui tacchi. "Black Panter", ha definito il suo.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFhoPcxp02-/"‘Black Panter’ perGolssip.

