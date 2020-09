Milano Fashion Week 2021: tutto il meglio del primo giorno (Di giovedì 24 settembre 2020) Il primo giorno delle sfilate Milanesi ai tempi del Covid-19 si è concluso. Una Milano Fashion Week primavera estate 2021 ricca di eventi nonostante tutto, con alcuni dei big della moda che hanno aperto la settimana. Eppure rarefatta, con la maggior parte degli ospiti che assiste alle sfilate da un schermo, anche quando sono live, e quelli presenti distanziati, per una volta comodi (ma anche i pochi fortunati sentono la mancanza della folla di invitati schiacciata come sardine sui seats). La moda? Punta sui suoi cavalli di battaglia, non è tempo di stravaganze. E molti stilisti dedicano le loro collezioni ad una contemporanea reinterpretazione dei loro elementi più iconici. Fendi I grandi nomi si fanno attendere al pomeriggio, con Fendi che apre il ... Leggi su iodonna (Di giovedì 24 settembre 2020) Ildelle sfilate Milanesi ai tempi del Covid-19 si è concluso. Unaprimavera estatericca di eventi nonostante, con alcuni dei big della moda che hanno aperto la settimana. Eppure rarefatta, con la maggior parte degli ospiti che assiste alle sfilate da un schermo, anche quando sono live, e quelli presenti distanziati, per una volta comodi (ma anche i pochi fortunati sentono la mancanza della folla di invitati schiacciata come sardine sui seats). La moda? Punta sui suoi cavalli di battaglia, non è tempo di stravaganze. E molti stilisti dedicano le loro collezioni ad una contemporanea reinterpretazione dei loro elementi più iconici. Fendi I grandi nomi si fanno attendere al pomeriggio, con Fendi che apre il ...

