Milano Design city | la cultura del progetto torna protagonista in città

Il Design torna protagonista in città dopo lo stop dovuto all'emergenza Covid. Si svolgerà dal 28 settembre al 10 ottobre "Milano Design city", l'appuntamento voluto dal Comune di Milano e nato dalla collaborazione con i più importanti protagonisti del mondo del Design e della creatività. Un'occasione imperdibile per promuovere la cultura del progetto e rilanciare la vocazione di Milano quale città di riferimento per il Design internazionale grazie ad un ricco calendario di oltre 350 iniziative digital o in presenza tra presentazioni, confronti, workshop, installazioni e incontri con i più rilevanti nomi del mondo

