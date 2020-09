Milan, Zlatan Ibrahimovic positivo al Covid-19 (Di giovedì 24 settembre 2020) Colpo di scena a Milanello: Zlatan Ibrahimovic contagiato dal Covid-19, non sarà della partita stasera. Perdita pesantissima per Pioli, pronto il giovane Colombo come centravanti Clamorosa tegola in casa Milan: Ibrahimovic è risultato positivo al Covid-19. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’ultima tornata di tamponi, effettuata dopo la riscontrata positività di Duarte, ha rilevato il coronavirus nel campione svedese. A poche ore dalla sfida di Europa League contro i norvegesi del Bodo-Glimt, Pioli si ritrova a dover far a meno del suo fuoriclasse in attacco. Probabile che a questo punto il Milan decida di puntare sul giovanissimo Colombo come unica punta, vista anche l’assenza ... Leggi su zon (Di giovedì 24 settembre 2020) Colpo di scena aello:contagiato dal-19, non sarà della partita stasera. Perdita pesantissima per Pioli, pronto il giovane Colombo come centravanti Clamorosa tegola in casaè risultatoal-19. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’ultima tornata di tamponi, effettuata dopo la riscontrata positività di Duarte, ha rilevato il coronavirus nel campione svedese. A poche ore dalla sfida di Europa League contro i norvegesi del Bodo-Glimt, Pioli si ritrova a dover far a meno del suo fuoriclasse in attacco. Probabile che a questo punto ildecida di puntare sul giovanissimo Colombo come unica punta, vista anche l’assenza ...

