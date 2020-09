Milan, Ibrahimovic positivo al Covid-19: niente Europa League (Di giovedì 24 settembre 2020) Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al Covid-19 dopo i tamponi effettuati nella giornata di mercoledì Dopo Leo Duarte, anche Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al Covid-19. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sera, la positività dello svedese è arrivata dopo gli esame svolti nella giornata di mercoledì. Il numero 11 del Milan non ci sarà quindi in Europa League questa sera contro il Bodo/Glimt. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Zlatanè risultatoal-19 dopo i tamponi effettuati nella giornata di mercoledì Dopo Leo Duarte, anche Zlatanè risultatoal-19. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sera, la positività dello svedese è arrivata dopo gli esame svolti nella giornata di mercoledì. Il numero 11 delnon ci sarà quindi inquesta sera contro il Bodo/Glimt. Leggi su Calcionews24.com

Corriere : ?? Ibra è positivo al coronavirus - AntoVitiello : AC #Milan comunica che Zlatan #Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan… - capuanogio : #Ibrahimovic positivo al #Covid19 nei tamponi effettuati dopo la positività di #Duarte. Il #Milan praticamente senz… - enzomarangio : RT @AntoVitiello: AC #Milan comunica che Zlatan #Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodø/… - Noovyis : (Calcio, Ibrahimovic è positivo al Covid-19. Milan senza bomber in Europa League) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Ibrahimovic Ibrahimovic Covid positivo, Milan senza il bomber contro il Bodø-Glimt Corriere della Sera Zlatan Ibrahimovic positivo al coronavirus: focolaio al Milan a poche ore dalla gara di Europa League

Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al coronavirus. La notizia è arrivata proprio alla vigilia della sfida di Europa League contro Il Bodo Glimt. A questo punto si teme un mini focolaio ...

Milan, Zlatan Ibrahimovic positivo al coronavirus

Un altro positivo al Covid in casa Milan dopo Duarte: è Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese lo ha scoperto dopo l’esito dei tamponi a cui si erano sottoposti tutti i giocatori rossoneri a seguito dell’acce ...

Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al coronavirus. La notizia è arrivata proprio alla vigilia della sfida di Europa League contro Il Bodo Glimt. A questo punto si teme un mini focolaio ...Un altro positivo al Covid in casa Milan dopo Duarte: è Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese lo ha scoperto dopo l’esito dei tamponi a cui si erano sottoposti tutti i giocatori rossoneri a seguito dell’acce ...