Milan | Ibrahimovic positivo al coronavirus

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 settembre 2020) L’attaccante delZlatanè risultatoalin occasione dell’ultimo giro di tamponi effettuati in seguito alla positività del difensore Leo Duarte. I rossoneri, che stasera affronteranno il Bodo/Glimt nel match valido per il terzo turno preliminare di Europa League, lo dovranno fare privi anche del loro giocatore più rappresentativo, che dovrà ora osservare un periodo di quarantena in attesa della guarigione.