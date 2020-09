Milan, Ibrahimovic positivo al Coronavirus: il comunicato (Di giovedì 24 settembre 2020) Nuovo caso di positività in Serie A.Tegola per il Milan a poche ore dalla sfida di Europa League contro i norvegesi del Bodø/Glimt, valida per il terzo turno preliminare di Europa League che si giocherà stasera, alle 20.30, a "San Siro". Zlatan Ibrahimovic, infatti, è risultato positivo al Covid-19; l'attaccante svedese lo ha scoperto dopo l’esito dei tamponi a cui si erano sottoposti tutti i giocatori rossoneri a seguito dell’accertata positività mercoledì di un altro giocatore rossonero, Duarte. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativiDi seguito, il comunicato diramato dal Milan sul proprio sito di riferimento."AC Milan comunica che Zlatan ... Leggi su mediagol (Di giovedì 24 settembre 2020) Nuovo caso di positività in Serie A.Tegola per ila poche ore dalla sfida di Europa League contro i norvegesi del Bodø/Glimt, valida per il terzo turno preliminare di Europa League che si giocherà stasera, alle 20.30, a "San Siro". Zlatan, infatti, è risultatoal Covid-19; l'attaccante svedese lo ha scoperto dopo l’esito dei tamponi a cui si erano sottoposti tutti i giocatori rossoneri a seguito dell’accertata positività mercoledì di un altro giocatore rossonero, Duarte. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativiDi seguito, ildiramato dalsul proprio sito di riferimento."ACcomunica che Zlatan ...

Corriere : ?? Ibra è positivo al coronavirus - AntoVitiello : AC #Milan comunica che Zlatan #Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan… - DiMarzio : C'è il comunicato del #Milan: #Ibrahimovic positivo al #coronavirus Tutti gli altri rossoneri negativi al tampone - zazoomblog : Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al coronavirus e non giocherà stasera con il Milan in Europa League -… - TeofiloSteven : RT @AntoVitiello: AC #Milan comunica che Zlatan #Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodø/… -