Milan | Ibrahimovic positivo al Coronavirus

(Di giovedì 24 settembre 2020) Zlatanè risultatoal. L’attaccante svedese salterà la sfida di stasera di Europa League contro il Bodo/Glimt. È il secondo caso di Covid in due giorni fra i rossoneri...

Ibrahimovic è stato trovato positivo al Covid. Il campione svedese del Milan non sarà dunque in campo questa sera nei preliminari di Europa League contro i norvegesi del Bodoe Glimt. L’attaccante ...Nuovo caso di positività al coronavirus nella rosa del Milan. Dopo la notizia di Léo Duarte ora arriva una nuova mazzata per la squadra rossonera. Infatti anche Zlatan Ibrahimovic ha contratto il ...