Milan | Ibrahimovic | “Covid ha avuto il coraggio di sfidarmi Cattiva idea”

(Di giovedì 24 settembre 2020) La notizia del giorno è senza ombra di dubbio quella relativa alla positività al Covid-19 dell’attaccante delZlatanche, dunque, sarà costretto a saltare la sfida di questa sera contro il Bodo/Glimt, valevole per il terzo turno preliminare di Europa League 2020/2021. Lo svedese, attraverso il proprio profilo Twitter, ha commentato l’accaduto con la sua solita grinta e combattività: “Sono risultato negativo al Covid ieri e positivo oggi. Nessun sintomo. Covid haildiidea”. I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea — Zlatan Ibrahimović (@Ibra official) September 24, 2020