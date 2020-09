Milan-Bodo Glimt, ore 20.30: le probabili formazioni del match di Europa League (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Milan si prepara a continuare il suo percorso in Europa League ospitando a San Siro i norvegesi del Bodo Glimt: le probabili formazioni Leggi su 90min (Di giovedì 24 settembre 2020) Ilsi prepara a continuare il suo percorso inospitando a San Siro i norvegesi del: le

AntoVitiello : Il #Milan giovedì affronterà in #EuropaLeague il Bodo/Glimt a San Siro, in caso di passaggio del turno il 1 ottobre… - Matteo_003 : Stasera per il #Milan non sarà facile, visto che per passare il turno dovrà superare due squadre: il Bodo e il Glimt. (Gazzetta) #UEL - GoalItalia : I numeri storici ?? Gli spazzolini gialli ???? Occhio al Bodo Glimt, la squadra da record ???? #MilanBodoGlimt [… - sportli26181512 : Tuttosport - Milan, Pioli non sottovaluta il Bodo. E motiva i suoi: Pioli vuole allontanare il rischio peggiore pri… - MilanPress_it : La positività di #Duarte ha complicato la preparazione al match di stasera. #MilanPress #Milan -