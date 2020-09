(Di giovedì 24 settembre 2020) Prossimo avversarioin– Il, nonostante l’inaspettato stop a Ibrahimovic a causa della sua positivita’ al coronavirus, avanza in direzione della fase a gironi dell’: questa sera i rossoneri hanno battuto 3 a 2 la squadra norvegese del Bodo/Glimt. Un po’ di spavento all’inizio per i rossoneri, perche’ proprio i … L'articolo, aidisaràcon il Rio Ave è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

AntoVitiello : Il #Milan con sofferenza nel finale stacca il pass per i playoff di EL e affronterà giovedì prossimo il #RioAve in… - Eurosport_IT : MILAN AVANTI ?? La doppietta di Calhanoglu e il gol dell'esordiente Colombo trascinano i rossoneri al playoff di Eu… - Agenzia_Ansa : #EuropaLeague 3-2 al Bodo/Glimt, Milan avanti. Nel playoff i rossoneri affronteranno il Rio Ave #ANSA… - Fantacalcio : Milan-Bodo/Glimt, Pioli: 'Testa a domenica, playoff è un obiettivo' - sportli26181512 : #Altrenotizie #calciogiocato Milan, ai playoff di Europa League sarà sfida con il Rio Ave: Prossimo avversario Mila… -

MILANO - Senza Ibrahimovic, bloccato a casa dal Covid, il Milan non trema e supera anche il terzo turno preliminare di Europa League piegando 3-2 il Bodo/Glimt. Tra i rossoneri e la fase a gironi ora ...MILANO (ITALPRESS) – Missione compiuta per il Milan a San Siro, seppur con alcune difficoltà. I ragazzi di Pioli battono per 3-2 i norvegesi del Bodo/Glimt grazie ai gol di Calhanoglu (doppietta) e de ...