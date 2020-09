Migranti, perché la nuova proposta dell’Europa sui migranti non basta all’Italia (Di giovedì 24 settembre 2020) Patto sui migranti, cosa cambia in Europa dopo proposta di von der Leyen “Un nuovo inizio”: con queste parole ieri la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha presentato il nuovo Patto sui migranti, un accordo che nelle intenzioni dell’Europa dovrebbe rivoluzionare e migliorare la gestione del fenomeno migratorio. C’è grande curiosità, soprattutto in Italia, circa il superamento del regolamento di Dublino, quello cioè che stabilisce che è il Paese di primo approdo dei migranti a dover gestire le pratiche per la richiesta d’asilo. Più volte von der Leyen, nelle scorse settimane, ha auspicato a una rivoluzione del regolamento. Ma cosa prevede davvero il Patto sui ... Leggi su tpi (Di giovedì 24 settembre 2020) Patto sui, cosa cambia in Europa dopodi von der Leyen “Un nuovo inizio”: con queste parole ieri la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha presentato il nuovo Patto sui, un accordo che nelle intenzioni dell’Europa dovrebbe rivoluzionare e migliorare la gestione del fenomeno migratorio. C’è grande curiosità, soprattutto in Italia, circa il superamento del regolamento di Dublino, quello cioè che stabilisce che è il Paese di primo approdo deia dover gestire le pratiche per la richiesta d’asilo. Più volte von der Leyen, nelle scorse settimane, ha auspicato a una rivoluzione del regolamento. Ma cosa prevede davvero il Patto sui ...

NicolaPorro : Si chiamano estremisti dell'accoglienza e sono quelli che per ragioni ideologiche non vogliono governare il fenomen… - carlogubi : Quando capirete che non siete poveri perché ci sono i migranti, ma perché vi sfrutta l'1% di ultraricchi che schiac… - Ambrakey1 : RT @davidepollak2: #migranti alla ASL per rinnovare la scelta annuale del medico temporaneo e dopo 11 anni respingono la richiesta perché… - andresbo63 : @Corriere ma di fatto i migranti restano nel luogo di ingresso!! i rimpatri non si potranno fare, perché i poveri s… - MaraDeMartino : @Meharo_Lorto @3gennaio2013 E lei pensa che la gente non li abbia vitato per questo o perchè istigati e spinti da b… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti perché Patto migranti, Von der Leyen presenta il piano: ricollocamenti non obbligatori Corriere della Sera