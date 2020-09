Migranti, bozza dl: massimo 36 mesi per la cittadinanza italiana (Di giovedì 24 settembre 2020) I termini obbligatori per il riconoscimento della cittadinanza italiana passano da 48 a 36 mesi. Lo prevede la bozza del decreto che dovrebbe approdare sul tavolo del Consiglio dei ministri. Tra le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 24 settembre 2020) I termini obbligatori per il riconoscimento dellapassano da 48 a 36. Lo prevede ladel decreto che dovrebbe approdare sul tavolo del Consiglio dei ministri. Tra le ...

Agenzia_Ansa : Sicurezza, bozza decreto #migranti: stop multe milionarie alle ong #ANSA - FabriSovranista : La sostituzione etnica degli italiani con gli africani entra nel vivo. - Gazzettino : Migranti, bozza decreti sicurezza: niente multe milionarie a navi ong, un anno in meno per riconoscimento cittadina… - MediasetTgcom24 : Migranti, bozza dl: massimo 36 mesi per la cittadinanza italiana #migranti - Luigiantonio80 : RT @montgisard: #migranti, la bozza del dl: stop alle multe milionarie per le #Ong, massimo 36 mesi per la cittadinanza e non si parla più… -