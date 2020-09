METEO 7 Giorni. Irrompe forte MALTEMPO autunnale, con brusco CALO TERMICO (Di giovedì 24 settembre 2020) METEO SINO AL 30 SETTEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE La forte perturbazione nord-atlantica avanza sull’Italia, pilotata da una profonda circolazione ciclonica centrata sulle Isole Britanniche. Dopo l’instabilità a macchia leopardo, caratterizzata da acquazzoni e temporali localizzati a tratti violenti, ecco che entra in azione il MALTEMPO vero e proprio, con precipitazioni più diffuse a partire dal Nord Italia. Il guasto METEO deriva dall’affondo della saccatura verso la Francia ed il Mediterraneo, così da innescare il sistema frontale molto più organizzato che si intensificherà ulteriormente nel transito verso l’Italia. Sul Mediterraneo si andrà a scavare un’area ciclonica sul Nord Italia, che poi ci accompagnerà per il resto della ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 24 settembre 2020)SINO AL 30 SETTEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Laperturbazione nord-atlantica avanza sull’Italia, pilotata da una profonda circolazione ciclonica centrata sulle Isole Britanniche. Dopo l’instabilità a macchia leopardo, caratterizzata da acquazzoni e temporali localizzati a tratti violenti, ecco che entra in azione ilvero e proprio, con precipitazioni più diffuse a partire dal Nord Italia. Il guastoderiva dall’affondo della saccatura verso la Francia ed il Mediterraneo, così da innescare il sistema frontale molto più organizzato che si intensificherà ulteriormente nel transito verso l’Italia. Sul Mediterraneo si andrà a scavare un’area ciclonica sul Nord Italia, che poi ci accompagnerà per il resto della ...

Ancora piogge sulle regioni nord-occidentali dell’Italia nelle prossime ore sotto l’influenza di una circolazione di bassa pressione ora presente sul Regno Unito con valori al suolo fino a 990 e corre ...

