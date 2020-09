Messico, Brasile e India ordinano 200 milioni di dosi del vaccino russo Sputnik V (Di giovedì 24 settembre 2020) Messico, Brasile e India hanno ordinato circa 200 milioni di dosi del vaccino russo Sputnik V contro il nuovo coronavirus. Lo ha detto l amministratore delegato di RDIF Kiril Dmitriev, precisando che ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 24 settembre 2020)hanno ordinato circa 200didelV contro il nuovo coronavirus. Lo ha detto l amministratore delegato di RDIF Kiril Dmitriev, precisando che ...

GazzettaDelSud : Coronavirus, Messico, Brasile e India ordinano 200 milioni di dosi del vaccino russo Sputnik V… - tancredipalmeri : Bollettino #coronavirus Mar 22 Set (2 giorni fa) Altissimi nuovi casi India, USA e Brasile crisi peggiori Poi: A… - tancredipalmeri : Bollettino #coronavirus Lun 21 Set (3 giorni fa) Alti nuovi casi India, USA e Brasile crisi peggiori Poi: Argent… - mazzettam : RT @Antonio_Caramia: ??Morti per #COVID19 nel mondo?? #22settembre Totale ?? 969.477 ??In valori assoluti #USA 200.786 #Brasile 138.105 #India… - donatodonati : RT @Antonio_Caramia: ??Morti per #COVID19 nel mondo?? #22settembre Totale ?? 969.477 ??In valori assoluti #USA 200.786 #Brasile 138.105 #India… -

Ultime Notizie dalla rete : Messico Brasile Messico, Brasile e India ordinano 200 milioni di dosi del vaccino russo Sputnik V Gazzetta del Sud Vaccino russo: ordinate già 200 milioni di dosi

Messico, Brasile e India hanno ordinato circa 200 milioni di dosi del vaccino russo Sputnik V contro il nuovo coronavirus. Lo ha detto l’amministratore delegato di RDIF Kiril Dmitriev, precisando che ...

Coronavirus, Messico, Brasile e India ordinano 200 milioni di dosi del vaccino russo Sputnik V

Messico, Brasile e India hanno ordinato circa 200 milioni di dosi del vaccino russo Sputnik V contro il nuovo coronavirus. Lo ha detto l’amministratore delegato di RDIF Kiril Dmitriev, precisando che ...

Messico, Brasile e India hanno ordinato circa 200 milioni di dosi del vaccino russo Sputnik V contro il nuovo coronavirus. Lo ha detto l’amministratore delegato di RDIF Kiril Dmitriev, precisando che ...Messico, Brasile e India hanno ordinato circa 200 milioni di dosi del vaccino russo Sputnik V contro il nuovo coronavirus. Lo ha detto l’amministratore delegato di RDIF Kiril Dmitriev, precisando che ...