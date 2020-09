Mercato Juventus, la rivelazione di Moggi: “Ecco chi era il primo obiettivo in attacco” (Di giovedì 24 settembre 2020) Mercato Juventus- Luciano Moggi, intervistato sulle frequenze di “Radio Bianconera (RBN)”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul Mercato juventino. L’ex direttore generale della Juventus ha così ammesso: “Il caso Suarez? Diciamo le cose come stanno, Suarez non è mai interessato alla Juventus. Ai bianconeri interessava Dzeko e in alternativa Morata, queste cose qui le ho dette già la scorsa settimana”. Mercato Juventus, il caso Suarez: “Discorsi che lasciano il tempo che trovano” Moggi ha poi aggiunto: “Suarez? Il resto sono discorsi che lasciano il tempo che trovano, ma quando si tratta della Juventus si cerca ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 24 settembre 2020)- Luciano, intervistato sulle frequenze di “Radio Bianconera (RBN)”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista suljuventino. L’ex direttore generale dellaha così ammesso: “Il caso Suarez? Diciamo le cose come stanno, Suarez non è mai interessato alla. Ai bianconeri interessava Dzeko e in alternativa Morata, queste cose qui le ho dette già la scorsa settimana”., il caso Suarez: “Discorsi che lasciano il tempo che trovano”ha poi aggiunto: “Suarez? Il resto sono discorsi che lasciano il tempo che trovano, ma quando si tratta dellasi cerca ...

