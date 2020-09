Mercati europei deboli, pesano dubbi su ripresa (Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – Prosegue all’insegna della debolezza la seduta finanziaria delle principali borse europee dopo le forti perdite accusate dai Mercati americani e asiatici. A pesare sul sentiment sono i dubbi degli investitori sulla ripresa dell’economia globale a causa della pandemia. Nel frattempo i contagi continuano ad aumentare soprattutto in Europa, con Francia e Gran Bretagna che hanno ampliato le misure di restrizione in alcune zone particolarmente colpite. Non aiutano, poi, le parole giunte dai governatori delle banche centrali, in particolare Powell della Fed che ha sottolineato la necessità di stimoli per una ripresa che richiede molto tempo. Di recupero lento e incerto ha parlato anche la BCE nel bollettino economico. Sul mercato valutario, stabile l’Euro / Dollaro USA, che ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – Prosegue all’insegna della debolezza la seduta finanziaria delle principali borse europee dopo le forti perdite accusate daiamericani e asiatici. A pesare sul sentiment sono idegli investitori sulladell’economia globale a causa della pandemia. Nel frattempo i contagi continuano ad aumentare soprattutto in Europa, con Francia e Gran Bretagna che hanno ampliato le misure di restrizione in alcune zone particolarmente colpite. Non aiutano, poi, le parole giunte dai governatori delle banche centrali, in particolare Powell della Fed che ha sottolineato la necessità di stimoli per unache richiede molto tempo. Di recupero lento e incerto ha parlato anche la BCE nel bollettino economico. Sul mercato valutario, stabile l’Euro / Dollaro USA, che ...

Al lancio la vettura sarà disponibile nella sola configurazione a trazione posteriore, con batterie da 77 kWh. Successivamente arriveranno le più potenti edizioni a quattro ruote motrici. In Germania ...

I timori di una domanda troppo debole rispetto alla produzione di greggio pesano sui prezzi del petrolio e sui titoli del comparto oil. A Piazza Affari ne fanno le spese soprattutto Saipem e Tenaris c ...

Al lancio la vettura sarà disponibile nella sola configurazione a trazione posteriore, con batterie da 77 kWh. Successivamente arriveranno le più potenti edizioni a quattro ruote motrici. In Germania ...I timori di una domanda troppo debole rispetto alla produzione di greggio pesano sui prezzi del petrolio e sui titoli del comparto oil. A Piazza Affari ne fanno le spese soprattutto Saipem e Tenaris c ...