Mendicante che chiedeva l'elemosina al semaforo vince 300mila euro al gratta e vinci (Di giovedì 24 settembre 2020) chiedeva l'elemosina al semaforo dopo essersi esibito in un piccolo show con il suo cappellino. Tiziano, 60enne di Jesi (Ancona), disoccupato da anni, ha visto la sua vita stravolgersi all'improvviso: un giorno ha acquistato un gratta e vinci da cinque euro e ne ha vinti ben 300mila. La giocata è stata effettuata il 16 agosto scorso da un distributore automatico. "Le Logge portano bene!", si legge sul profilo Facebook della tabaccheria fortunata, dove sono state pubblicate le foto dell'uomo e del biglietto vincente.Le Logge portano bene 🌶🌶🌶🐞🐞Pubblicato da Tabaccheria delle Logge su Mercoledì 23 settembre 2020Il 60enne ha riscosso la vincita in ...

