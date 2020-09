Meghan Markle si candida alle presidenziali? Trump | “Non sono un suo fan”

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 24 settembre 2020) Via i titoli reali, avanti quelli politici. Insediata stabilmente in Americalasciaspla corona inglese e punta dritta verso la Casa Bianca. Lo si vocifera da un po’, ma quello che pareva impossibile ora sembra più che mai… reale! Ci crede anche Donald, di cui si dice sia la figlia Ivanka l’erede nelle elezioni del 2024, tanto che ha dichiarato: “Nonun fan di, ma auguro molta fortuna al principe Harry, ne avrà bisogno”. La discesa in campo nelle elezionidisarebbe proprio un bel colpo. La duchessa di Sussex punta a seguire le orme degli Obama e vede in Michelle un esempio perfetto. Intanto come loro ha firmato un contratto ...