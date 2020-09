Mattarella risponde a Boris Johnson | “Anche noi italiani amiamo la libertà | ma abbiamo a cuore anche la serietà”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 settembre 2020) Il presidente della Repubblica, Sergio, non le manda a dire al primo ministro britannicoche, in un recente Question Time alla Camera dei Comuni, aveva risposto alla domanda sul perché in Italia si fosse riusciti a contenere la seconda ondata sostenendo che il Regno Unito “è un Paese che ama la libertà”. “noila libertà, mala serietà”, è stato il commento del capo dello Stato, intervenuto a Sassari a margine della cerimonia in ricordo di Francesco Cossiga, conversando con alcuni partecipanti alle celebrazioni. Proprio ieri, al premier britannico era stato chiesto dallo speaker della Camera, Ben ...