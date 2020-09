Mascherina obbligatoria sempre anche in strada e chiusi i centri commerciali: la nuova ordinanza comunale (Di giovedì 24 settembre 2020) nuova ordinanza anti dopo l'impennata di contagi. A causa del diffondersi dei casi di , il sindaco di , Franco Landella, ha stabilito con un'ordinanza l'obbligo, da venerdì 25 settembre , di indossare ... Leggi su leggo (Di giovedì 24 settembre 2020)anti dopo l'impennata di contagi. A causa del diffondersi dei casi di , il sindaco di , Franco Landella, ha stabilito con un'l'obbligo, da venerdì 25 settembre , di indossare ...

repubblica : Coronavirus, in Liguria 108 nuovi casi, a Genova mascherina obbligatoria in centro storico [aggiornamento delle 20:… - SkyTG24 : Coronavirus, a Genova mascherina obbligatoria in centro storico dopo l'aumento dei casi - SkyTG24 : Coronavirus Campania, da oggi obbligatoria la mascherina all’aperto - Testament73 : RT @Camillamariani4: Non è fantastico quando confermi un politico alle urne, e lui diventa immediatamente operativo nel ficcartela in culo,… - LuigiF97101292 : RT @Camillamariani4: Non è fantastico quando confermi un politico alle urne, e lui diventa immediatamente operativo nel ficcartela in culo,… -