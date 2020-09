Marito geloso, segue la moglie e si nasconde nel bagagliaio ma quando… (Di giovedì 24 settembre 2020) Una storia insolita arriva da Belluno. Un Marito geloso, decide di seguire la moglie perché convinto che la donna mantenesse una relazione clandestina; ma per evitare di perdersi, seguendola con un’altra auto, si nasconde nel bagagliaio della consorte. Tuttavia la presenza dell’uomo non è passata completamente inosservata e il fatto è passato anche sotto il giudizio delle forze dell’ordine. A creare l’allerta un benzinaio insospettito dalla presenza di una mano che veniva fuori dal vano del bagagliaio. L’auto, una Fiat 500, ha insospettito il proprietario della pompa di benzina che ha pensato di avvisare i Carabinieri. L’uomo infatti, scioccato dalla presenza della mano inquietante, non aveva idea che si ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 24 settembre 2020) Una storia insolita arriva da Belluno. Un, decide di seguire laperché convinto che la donna mantenesse una relazione clandestina; ma per evitare di perdersi,ndola con un’altra auto, sineldella consorte. Tuttavia la presenza dell’uomo non è passata completamente inosservata e il fatto è passato anche sotto il giudizio delle forze dell’ordine. A creare l’allerta un benzinaio insospettito dalla presenza di una mano che veniva fuori dal vano del. L’auto, una Fiat 500, ha insospettito il proprietario della pompa di benzina che ha pensato di avvisare i Carabinieri. L’uomo infatti, scioccato dalla presenza della mano inquietante, non aveva idea che si ...

OFBVDWAYS : @IMTHEBVDBOY @OCEANBVDY marito geloso ti amo però VAT A CUCCA’ CHE RIMAN E IJ A SCOL - cazzonnn : @undubbioferoce Bellissima... ma dov'è il marito geloso - meteosergio1 : @salvamenick In caso, non sarebbe certo l'antiproiettile a salvarlo...la mafia non è un marito geloso. - stelladellaere : @TeresaBellanova Stupenda! Io lo dico sempre a mio marito di farmi salire sul trattore, ma lui è così geloso :-))) Foto bella assai. - Roberto44596975 : @SncAntonella Se tuo marito non e geloso vengo a farti compagnia ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Marito geloso Ex marito geloso spiava la ex moglie Il Martino Marito geloso, segue la moglie e si nasconde nel bagagliaio ma quando…

Una storia insolita arriva da Belluno. Un marito geloso, decide di seguire la moglie perché convinto che la donna mantenesse una relazione clandestina; ma per evitare di perdersi, seguendola con un’al ...

GF Vip: chi è Germana, la moglie di Fausto Leali

Il matrimonio è potuto avvenire solo il 14 giugno 2014. Fausto Leali è ora un marito amorevole, ma a Domenica Live ha raccontato di avere anche degli scheletri nell’armadio: “Sono geloso, possessivo, ...

Una storia insolita arriva da Belluno. Un marito geloso, decide di seguire la moglie perché convinto che la donna mantenesse una relazione clandestina; ma per evitare di perdersi, seguendola con un’al ...Il matrimonio è potuto avvenire solo il 14 giugno 2014. Fausto Leali è ora un marito amorevole, ma a Domenica Live ha raccontato di avere anche degli scheletri nell’armadio: “Sono geloso, possessivo, ...