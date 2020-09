Margherita Vicario critica il brano di Emis Killa: insulti sessisti dai fan del rapper (Di giovedì 24 settembre 2020) Margherita Vicario, cantautrice e attrice, ha criticato il testo di Sparami, di Emis Killa e Jake La Furia, con Salmo e Fabri Fibra, definendolo anacronistico e misogino in una storia Instagram. Per risposta, i fan del rapper l’hanno riempita di insulti sessisti, come mostrato da lei stessa sul suo account social. Dopo aver riportato gli screenshot di alcuni commenti polemici ricevuti, la cantautrice ha dichiarato in un video successivo di essere caduta nella trappola dei social: “Ho messo di pancia in una storia di Instagram il mio parere su una canzone che avevo appena sentito di un rapper famosissimo. Mi sono detta: È anacronistica, possibile che qualcuno fa ancora canzoni così ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 24 settembre 2020), cantautrice e attrice, hato il testo di Sparami, die Jake La Furia, con Salmo e Fabri Fibra, definendolo anacronistico e misogino in una storia Instagram. Per risposta, i fan dell’hanno riempita di, come mostrato da lei stessa sul suo account social. Dopo aver riportato gli screenshot di alcuni commenti polemici ricevuti, la cantautrice ha dichiarato in un video successivo di essere caduta nella trappola dei social: “Ho messo di pancia in una storia di Instagram il mio parere su una canzone che avevo appena sentito di unfamosissimo. Mi sono detta: È anacronistica, possibile che qualcuno fa ancora canzoni così ...

