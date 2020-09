Marchisio confessa | “Sarei andato al Milan Unica squadra a cui avrei potuto dire di sì”

(Di giovedì 24 settembre 2020) Interessante intervista rilasciata da Claudioai microfoni di Fanpage.it. L'ex centrocampista di Juventus e Zenit San Pietroburgo ha parlato della sua carriera rivelando un particolare retroscena legato allache avrebbefargli avere una carriera diversa da quella vissuta: il: "Sareiala cuidi sì"caption id="attachment 855173" align="alignnone" width="763" Claudio(getty images)/caption"La Juventus è stata una seconda famiglia, non solo da quando sono arrivato in primama fin da quando ho iniziato, dal 1993", ha detto ...

“La Juventus è stata una seconda famiglia, non solo da quando sono arrivato in prima squadra ma fin da quando ho iniziato, dal 1993”, ha detto Marchisio. “Vedremo in futuro se ci sarà occasione di tor ...