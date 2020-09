Malgrado annunci e promesse le tasse aumentano ancora

Leggi su panorama

(Di giovedì 24 settembre 2020) Non c'è niente da fare. Nonostante ledi ridurre le, nel 2019 la pressione fiscale in Italia è tornata a salire: come ha certificato l'Istat, lo scorso anno il peso complessivo del Fisco (ammontare delle imposte dirette, indirette, in conto capitale e dei contributi sociali in rapporto al Pil) è risultata pari al 42,4% contro il 42% del 2018. Questa percentuale è aumentata perché le entrate fiscali (al numeratore del rapporto tra imposte e Pil) hanno messo a segno un tasso di crescita superiore a quello del Pil (al denominatore). Quest'ultimo è aumentato nel 2019 di appena lo 0,9% mentre le imposte dirette sono salite del 3,5 per cento, spinte dalla crescita dell'Irpef, dell'Ires e delle imposte sostitutive. Anche le imposte indirette hanno registrato un aumento (+1,5%), per effetto principalmente ...