“Ma è la sosia di Elodie” | a Temptation la “gemella” della cantante | sono identiche FOTO

Leggi su meteoweek

(Di giovedì 24 settembre 2020) Alessia Marcuzzi è tornata in onda con la nuova edizione diIsland. Tra le coppie protagoniste del programma quella formata da Anna e Gennaro, con quest’ultimo che si è particolarmente avvicinato alla single Giulia. In molti non hanno potuto fare a meno di notare l’incredibile somiglianzatentatrice con la notaElodie. La … L'articolo “Ma è ladi Elodie”, ala “gemella”proviene da www.meteoweek.com.