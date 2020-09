“Ma come?”. Alberto Angela, l’amara scoperta questa mattina: cosa è successo al conduttore di Ulisse (Di giovedì 24 settembre 2020) Come sempre accade, quando iniziano i programmi trash di Mediaset (Grande Fratello, Temptation Island, Pupa e secchione), non c’è mai una rivoluzione degli ascolti istantanea: gli indici cambiano gradualmente, settimana dopo settimana. Neanche a dirlo, chi vince sono i reality, chi perde sono i programmi culturali. In genere va così. Come dimostra la gara di ascolti di mercoledì 23 settembre, vince la gara dello share Tempttion Island, con il 17.85%, ma non supera Rai1 per il dato di ascolto medio. Ulisse il piacere della scoperta, su Rai1 conquista 3.247.000 spettatori (share 15.53%), mentre la seconda puntata di Temptation Island, su Canale5 si ferma a 3.036.000 Segue, al terzo posto, la prima puntata di Mare fuori, muova serie su Rai2. Come ogni mattina, ecco tutti i dati Auditel relativi agli ascolti TV ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 settembre 2020) Come sempre accade, quando iniziano i programmi trash di Mediaset (Grande Fratello, Temptation Island, Pupa e secchione), non c’è mai una rivoluzione degli ascolti istantanea: gli indici cambiano gradualmente, settimana dopo settimana. Neanche a dirlo, chi vince sono i reality, chi perde sono i programmi culturali. In genere va così. Come dimostra la gara di ascolti di mercoledì 23 settembre, vince la gara dello share Tempttion Island, con il 17.85%, ma non supera Rai1 per il dato di ascolto medio.il piacere della, su Rai1 conquista 3.247.000 spettatori (share 15.53%), mentre la seconda puntata di Temptation Island, su Canale5 si ferma a 3.036.000 Segue, al terzo posto, la prima puntata di Mare fuori, muova serie su Rai2. Come ogni, ecco tutti i dati Auditel relativi agli ascolti TV ...

