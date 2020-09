M5S, l’analisi senza peli del facilitatore Di Giuseppe: “Sconfitta inquietante” – VIDEO (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – “Quella di ieri è una sconfitta inquietante in Campania per il Movimento 5 Stelle”: è un’analisi spietata e senza peli sulla lingua quella del salernitano Luca Di Giuseppe, nominato facilitatore dei grillini, una figura tutta interna del Movimento al quale oggi proprio nel suo ruolo di comunicatore non risparmia dure critiche. Di Giuseppe lo fa anche in un’intervista ad Anteprima24 ricordando i numeri delle precedenti elezioni. Un anno fa, infatti, alle elezioni il Movimento era al 33% percento. In un anno ha perso circa mezzo milione di voti. Di chi è la colpa? Di Giuseppe non nasconde critiche al Ministro Luigi Di Maio. “È ovvio che il primo responsabile sia ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – “Quella di ieri è una sconfitta inquietante in Campania per il Movimento 5 Stelle”: è un’analisi spietata esulla lingua quella del salernitano Luca Di, nominatodei grillini, una figura tutta interna del Movimento al quale oggi proprio nel suo ruolo di comunicatore non risparmia dure critiche. Dilo fa anche in un’intervista ad Anteprima24 ricordando i numeri delle precedenti elezioni. Un anno fa, infatti, alle elezioni il Movimento era al 33% percento. In un anno ha perso circa mezzo milione di voti. Di chi è la colpa? Dinon nasconde critiche al Ministro Luigi Di Maio. “È ovvio che il primo responsabile sia ...

