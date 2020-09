M5S, capigruppo Camere spiazzati da blitz probiviri (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set. (Adnkronos) - Pare non ne sapessero nulla, i capigruppo M5S di Camera e Senato, dell'avvio dei procedimenti disciplinari contro i 'ribelli' del referendum e i cosiddetti 'morosi' delle restituzioni. Una quarantina di parlamentari finiti nel mirino dei probiviri, che ora attendono le 'controdeduzioni', ovvero le memorie in cui deputati e senatori 'sotto indagine' spiegheranno le loro posizioni. Alcuni eletti raccontano all'Adnkronos, in particolare, di Davide Crippa, presidente del gruppo di Montecitorio, spiazzato dalla notizie e furente per le modalità. La tensione tra Camera e Senato si taglia col coltello. E gli eletti romani se la prendono con gli europarlamentari di stanza a Bruxelles: "perché contro di loro non viene fatto nulla?", la domanda che rimbalza nelle chat e nei corridoi di Montecitorio e Palazzo Madama. Ma ... Leggi su iltempo (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set. (Adnkronos) - Pare non ne sapessero nulla, iM5S di Camera e Senato, dell'avvio dei procedimenti disciplinari contro i 'ribelli' del referendum e i cosiddetti 'morosi' delle restituzioni. Una quarantina di parlamentari finiti nel mirino dei, che ora attendono le 'controdeduzioni', ovvero le memorie in cui deputati e senatori 'sotto indagine' spiegheranno le loro posizioni. Alcuni eletti raccontano all'Adnkronos, in particolare, di Davide Crippa, presidente del gruppo di Montecitorio, spiazzato dalla notizie e furente per le modalità. La tensione tra Camera e Senato si taglia col coltello. E gli eletti romani se la prendono con gli europarlamentari di stanza a Bruxelles: "perché contro di loro non viene fatto nulla?", la domanda che rimbalza nelle chat e nei corridoi di Montecitorio e Palazzo Madama. Ma ...

Ed è probabile che anche la proposta M5S a firma del presidente della commissione ... la tutela degli immobili storico-artistici (l'emendamento è firmato da tutti i capigruppo del Senato) e la ...

