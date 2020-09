M5s, a rischio gli 8 parlamentari che hanno votato No al referendum. E i probiviri avviano procedimenti anche sui 30 “morosi” (Di giovedì 24 settembre 2020) I probiviri M5s hanno aperto 8 procedimenti per i parlamentari che hanno votato No al taglio di deputati e senatori e una trentina di fascicoli per i cosiddetti “morosi” delle restituzioni. La notizia è stata anticipata dall’agenzia Adnkoronos earriva in un momento di grande tensione per il Movimento 5 stelle, a pochi giorni dalla débacle elettorale alle Regionali. Proprio oggi alle 18, i gruppi parlamentari si riuniranno per affrontare la questione degli Stati generali e della riorganizzazione. Il rinnovo della figura del capo politico, rinviato da sette mesi, è uno dei nodi che sta creando più malumori all’interno del M5s. Una delle prime operazioni fatta partire dai vertici è la resa dei conti sui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) IM5saperto 8per icheNo al taglio di deputati e senatori e una trentina di fascicoli per i cosiddetti “morosi” delle restituzioni. La notizia è stata anticipata dall’agenzia Adnkoronos earriva in un momento di grande tensione per il Movimento 5 stelle, a pochi giorni dalla débacle elettorale alle Regionali. Proprio oggi alle 18, i gruppisi riuniranno per affrontare la questione degli Stati generali e della riorganizzazione. Il rinnovo della figura del capo politico, rinviato da sette mesi, è uno dei nodi che sta creando più malumori all’interno del M5s. Una delle prime operazioni fatta partire dai vertici è la resa dei conti sui ...

