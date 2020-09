L’Unione Europea ha detto di non riconoscere l’insediamento di Alexander Lukashenko alla presidenza della Bielorussia (Di giovedì 24 settembre 2020) L’Unione Europea ha ribadito che non riconosce i risultati delle elezioni presidenziali bielorusse dello scorso 9 agosto e ha detto che la cerimonia di insediamento del presidente Alexander Lukashenko al suo sesto mandato manca di «legittimità democratica» e contraddice «la Leggi su ilpost (Di giovedì 24 settembre 2020) L’Unioneha ribadito che non riconosce i risultati delle elezioni presidenziali bielorusse dello scorso 9 agosto e hache la cerimonia di insediamento del presidenteal suo sesto mandato manca di «legittimità democratica» e contraddice «la

RaiNews : L'Unione Europea si dice 'colpita e commossa dal coraggio del popolo bielorusso che continua a manifestare pacifica… - ilpost : L’Unione Europea ha detto di non riconoscere l’insediamento di Alexander Lukashenko alla presidenza della Bieloruss… - AlbertoBagnai : L’Unione Europea è la continuazione della politica con gli stessi mezzi di Achille Lauro (quello del “laurismo”: ti… - MapelliFrances1 : @gr_grim In realtà tutti i paesi dell'Unione europea possono sforare il tetto del 3% per l'anno 2020 e anche 2021,… - SIOItweet : #SettimanaEuropeadelloSport ??#BeActiveAtHome ?? #BeActive 'La promozione dell’attività fisica, come l’educazione ag… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Unione Europea Patto migranti, Von der Leyen presenta il piano: ricollocamenti non obbligatori Corriere della Sera