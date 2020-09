Lunghi voli in areo | quali precauzioni prendere per evitare Covid-19

(Di giovedì 24 settembre 2020) Siamo rimasti tappati a casa per quasi sei mesi. Ma ora che ci è permesso nuovamente spostarci ci domandiamo quanto i mezzi di trasporto siano sicuri. L'aereo, ad esempio.E' una domanda che anche gli ...

globalistIT : - doramarkus_ : “Nelle nostre camere vengono a cadere sfiniti dopo lunghi voli sui mari gli uccelli sconosciuti di lontane regioni” -

Ultime Notizie dalla rete : Lunghi voli

Globalist.it

Trattative in corso per portare il primo equipaggio di privati sulla Stazione Spaziale nell'ottobre 2021. A discutere di questa possibilità, che promette di aprire una nuova pagina nella storia dell'e ...Uno dei luoghi magici di Torino è la Villa della Regina, un gioiello barocco che domina la città e ricco di una storia che in pochi conoscono. Scopriamo, quindi, il passato dell’antica villa e tutte l ...