L’ultima follia Pd-M5S | censurare l’arte per non offendere altre culture Meloni | “È sottomissione”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 24 settembre 2020) Alla fine l’hanno approvata. La controversa Convenzione di Faro, sul valore del patrimonio culturale, è passata alla Camera con 237 voti a favore, 119 contrari e 59 astenuti. Dunque, a colpi di maggioranza. Ma perché un trattato che ha l’intento dichiarato di promuovere circolazione e fruizione di arte e cultura dovrebbe trovare opposizione in Parlamento? Perché, in realtà, dietro le belle parole si nasconde una trappola mortale. Con quel trattato, infatti, ci pieghiamo ala nostra arte e la nostra identità in nome di un quanto mai insidioso politicamente corretto. Un’altra forma di sottomissione bella e buona, per dirla col titolo del celebre romanzo di Houellebecq. La trappola della Convenzione di Faro Tra i vari passaggi controversi della Convenzione ve n’è uno che recita: ...