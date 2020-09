Lukaku: “Dopo la finale di Europa League stavo male. Conte come un mentore. Barella? Importante per l’Inter e la Nazionale” (Di giovedì 24 settembre 2020) Romelu Lukaku intervistato dalla Gazetta dello Sport Lunga intervista concessa da Romelu Lukaku alla Gazzetta dello Sport e in edicola oggi. L’attaccante nerazzurro ha parlato di diversi argomenti, dalla sconfitta in finale di Europa League dello scorso 21 agosto al suo primo anno in Italia. Ecco l’intervista completa Mi racconta il primo pallone della sua vita?Avevo un anno e mezzo. Eravamo a casa a Liegi, in Belgio, e da quel giorno non mi sono mai più separato dal pallone. Così è iniziato il mio amore per il calcio. Papà mi portava, ogni volta che poteva, ai suoi allenamenti. Lui è partito dallo Zaire per giocare a calcio in Belgio, è arrivato nel 1990 e ha militato dieci anni nella loro Serie ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 24 settembre 2020) Romeluintervistato dalla Gazetta dello Sport Lunga intervista concessa da Romelualla Gazzetta dello Sport e in edicola oggi. L’attaccante nerazzurro ha parlato di diversi argomenti, dalla sconfitta indidello scorso 21 agosto al suo primo anno in Italia. Ecco l’intervista completa Mi racconta il primo pallone della sua vita?Avevo un anno e mezzo. Eravamo a casa a Liegi, in Belgio, e da quel giorno non mi sono mai più separato dal pallone. Così è iniziato il mio amore per il calcio. Papà mi portava, ogni volta che poteva, ai suoi allenamenti. Lui è partito dallo Zaire per giocare a calcio in Belgio, è arrivato nel 1990 e ha militato dieci anni nella loro Serie ...

FcInterNewsit : Lukaku e Perisic... dieci anni dopo finalmente insieme: il ricordo di Big Rom - _intermagazine : Lukaku: “Dopo la finale di Europa League stavo male. Conte come un mentore. Barella? Importante per l’Inter e la Na… - guarant33d : @AceccKramer Non so dopo il torneino di EL e l'intervista di Lukaku io sono carico, la squadra è compatta e ne abbi… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Lukaku : 'Dopo l'Europa League non ho parlato per 4 giorni. #Conte è un padre, #Vidal acquisto importante. E #Barella ...' h… - cn1926it : #Inter, #Lukaku: “Conte un padre, ci capiamo perfettamente. Momenti difficili dopo la sconfitta in #EuropaLeague” -

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku “Dopo Hysaj, 'o mese nunn'è ssempe 'e trentuno - ilNapolista IlNapolista