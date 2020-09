Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali si sono lasciati | «Come lo scorpione ha deciso di pungere» Lei risponde su Instagram

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 24 settembre 2020)ed, è finito l’amore.ha dato l’annuncio della fine della relazione condal suo account, attraverso un post a cui lei non ha tardato are. La relazione traedsembrava procedere senza intoppi, ma improvvisamente l’ex gieffino, nelle stories del suo account, ha pubblicato un lungo sfogo in cui ha ufficializzato la fine dell’amore: «Ho provato a darle forza – ha scritto sul social – ho provato a darle la mia energia e ho pronto a ...