Love Island: la produzione squalifica Noah Purvis dopo aver scoperto il suo passato nella Corbin Fisher (Di giovedì 24 settembre 2020) In USA è da poco ricominciato il reality Love Island e nel cast c’era anche un bel biondino di nome Noah Purvis che ha fatto innamorare tutto il pubblico da casa. In molti si sono accorti che il ragazzo in passato aveva lavorato per la Corbin Fisher (non fingete di non conoscerla) con lo pseudonimo di Ethan. La produzione l’ha scoperto e il belloccio è scomparso dallo show, i concorrenti hanno smesso di nominarlo e ovviamente i telespettatori si sono fatti delle domande. “Ma dov’è finito Noah?”, “Qualcuno l’ha rapito?”, “Perché fate finta che non sia mai esistito?”. La CBS dopo essere stata sommersa da tweet su ... Leggi su biccy (Di giovedì 24 settembre 2020) In USA è da poco ricominciato il realitye nel cast c’era anche un bel biondino di nomeche ha fatto innamorare tutto il pubblico da casa. In molti si sono accorti che il ragazzo inaveva lavorato per la(non fingete di non conoscerla) con lo pseudonimo di Ethan. Lal’hae il belloccio è scomparso dallo show, i concorrenti hanno smesso di nominarlo e ovviamente i telespettatori si sono fatti delle domande. “Ma dov’è finito?”, “Qualcuno l’ha rapito?”, “Perché fate finta che non sia mai esistito?”. La CBSessere stata sommersa da tweet su ...

In queste prime puntate di Temptation Island stiamo scoprendo chi è Sofia Nesci, la fidanzata di Amedeo, la coppia che ha fatto parlare subito di sé, per amore e tradimenti. Sofia e Amedeo, infatti, s ...

My Love Lockdown: il disco di SINA ci fa rivivere ed esorcizzare l’isolamento da Covid-19

Esce domani l’album del giovane rapper che ha postato su Instagram e Telegram i suoi pezzi a tema lockdown durante la quarantena. Il primo EP di SINA per Island Records/Universal Music arriva dritto a ...

