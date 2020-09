Lo scontro sul proporzionale è rinviato al 2021 (Di giovedì 24 settembre 2020) Dice Zingaretti che «nel Pd abbiamo discusso sei mesi per cambiare una pessima legge elettorale maggioritaria e ora c’è un punto di approdo, un proporzionale con forte spinta verso la correzione maggioritaria. Non è che ogni mattina noi ripartiamo da zero». Deve dirlo, sorvolando sul fatto che la «pessima legge maggioritaria» l’ha voluta il Pd tre anni fa, perché le conseguenze della vittoria del Sì al taglio dei parlamentari non sono state quelle da lui stesso promesse. La riforma della … Continua L'articolo Lo scontro sul proporzionale è rinviato al 2021 proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 24 settembre 2020) Dice Zingaretti che «nel Pd abbiamo discusso sei mesi per cambiare una pessima legge elettorale maggioritaria e ora c’è un punto di approdo, uncon forte spinta verso la correzione maggioritaria. Non è che ogni mattina noi ripartiamo da zero». Deve dirlo, sorvolando sul fatto che la «pessima legge maggioritaria» l’ha voluta il Pd tre anni fa, perché le conseguenze della vittoria del Sì al taglio dei parlamentari non sono state quelle da lui stesso promesse. La riforma della … Continua L'articolo Losulalproviene da il manifesto.

milan_esc : RT @ESCitaNotizie: Junior Eurovision 2020: è scontro in Polonia sul concorso - milan_esc : RT @eurovision_it: Junior Eurovision 2020: è scontro in Polonia sul concorso - milan_esc : RT @escitalia: Junior Eurovision 2020: è scontro in Polonia sul concorso - ESCitaNotizie : Junior Eurovision 2020: è scontro in Polonia sul concorso - eurovision_it : Junior Eurovision 2020: è scontro in Polonia sul concorso -