Lo scontro su Zoom tra Trump e Xi Jinping | quale peggior regalo per i 75 anni dell’Onu

(Di giovedì 24 settembre 2020) Durante l’assemblea per il 75esimoversario dalla nascita dell’Onu la tensione è palpabile. Da una parte il presidente americano, che chiede alla comunità internazionale di “punire la Cina” per il Covid, poco dopo aver sostenuto in un comizio elettorale che il virus “non colpisce virtualmente nessuno”, nel giorno in cui gli Usa hanno superato la soglia di 200.000 morti. Dall’altra il presidente Cinese Xi, che si accredita come nuovo leader responsabile del mondo globalizzato: “Non abbiamo intenzione di combattere guerre, né fredde, né calde”. Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres definisce questo rapporto chiamandolo la minaccia della “great fracture”, cioè non solo la sfida tra Washington e Pechino, ma la ...