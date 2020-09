Liverpool e Manchester City avanti in Carabao Cup. Bene anche l'Aston Villa (Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA - Nei sedicesimi di finale di Carabao Cup il Liverpool distrugge il malcapitato Lincoln 7-2. Al 9' è Shaqiri ad aprire le marcature con un calcio di punizione che non lascia scampo al portiere ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA - Nei sedicesimi di finale diCup ildistrugge il malcapitato Lincoln 7-2. Al 9' è Shaqiri ad aprire le marcature con un calcio di punizione che non lascia scampo al portiere ...

Sport_Mediaset : #CarabaoCup, il #Liverpool ne fa 7, #City ok di misura. #SportMediaset - sportli26181512 : Liverpool e Manchester City avanti in Carabao Cup. Bene anche l'Aston Villa: Gli uomini di Klopp distruggono il Lin… - sportface2016 : #CoppadiLega 2020/2021: #Liverpool travolge 7-2 il #LincolnCity, #ManchesterCity passa il turno contro il… - infoitsport : Le Parisien: 'Koulibaly, c'è il Liverpool. Psg e Manchester City si defilano' - napolista : Le Parisien: su Koulibaly c’è anche il Liverpool Non solo Manchester City e PSG: pronto a fare un tentativo anche i… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool Manchester Liverpool e Manchester City avanti in Carabao Cup. Bene anche l'Aston Villa Corriere dello Sport Liverpool e Manchester City avanti in Carabao Cup. Bene anche l'Aston Villa

ROMA - Nei sedicesimi di finale di Carabao Cup il Liverpool distrugge il malcapitato Lincoln 7-2. Al 9' è Shaqiri ad aprire le marcature con un calcio di punizione che non lascia scampo al portiere av ...

Ultim’ora su Koulibaly anche il Liverpool

Oltre agli interessamenti di PSG e Manchester City nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti anche il Liverpool-riporta Sportmediaet – così come rivelato dal quotidiano francese Le parisien. In casa Na ...

ROMA - Nei sedicesimi di finale di Carabao Cup il Liverpool distrugge il malcapitato Lincoln 7-2. Al 9' è Shaqiri ad aprire le marcature con un calcio di punizione che non lascia scampo al portiere av ...Oltre agli interessamenti di PSG e Manchester City nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti anche il Liverpool-riporta Sportmediaet – così come rivelato dal quotidiano francese Le parisien. In casa Na ...