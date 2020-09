LIVE – Bollettino oggi | giovedì 24 settembre | contagi aggiornati di ogni regione DIRETTA

(Di giovedì 24 settembre 2020) Ile lascritta deiin Italia nella giornata di giovedì 24. Il Bel Paese sta assistendo ad un incremento costante dei casi, a cui vanno rapportati i migliaia di tamponi giornalieri. Da tenere sott’occhio il numero delle terapie intensive. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui ilsu Sportface.it IL NUOVO DPCM IN VIGORE DAL 7ECCO COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LALEGGI I NUMERI DELLA SETTIMANA DAL 14 AL 20DATI NAZIONALI DI IERI: 1.640 nuovi ...

sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Friuli #Coronavirus #COVID19 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Friuli e della #Liguria #Coronavirus #COVID19 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Piemonte e della #Sicilia #Coronavirus #COVID19 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Calabria #Coronavirus #COVID19 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Campania #Coronavirus #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Bollettino

Sportface.it

"Con l'ordinanza del 13 agosto, per primi in Europa abbiamo dato il via libera all'utilizzo di test antigenici che presso gli aeroporti vengono utilizzati per i cittadini che provengono da alcune are ...Speranza: "Sì test rapidi anche fuori aeroporti" "Con l'ordinanza del 13 agosto per primi in Europa abbiamo dato via libera ai test antigenici utilizzati agli aeroporti. Dopo circa un mese i risultati ...