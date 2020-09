Licia Lanera | Il film Spaccapietre ci mostra chi muore di lavoro per troppa fatica

(Di giovedì 24 settembre 2020) di Alessia de Antoniis Attrice teatrale, la prima volta che recita in unpassato da Venezia., vincitrice del premio Ubu, è da poco tornata dalladel Cinema dove, insieme ai ...

lavocedelcinema : ?? Spaccapietre, il film di cui è protagonista, è al Cinema! Lo avete visto? @lavocedelcinema… -

Ultime Notizie dalla rete : Licia Lanera

My Red Carpet

Questa sera, martedì 22 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda in replica il primo episodio di Imma Tataranni – Sostituto procuratore dal titolo “L’estate del dito”. La serie racconta le a ...IMMA TATARANNI CAST – Questa sera, 22 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Imma Tataranni – Sostituto procuratore dal titolo “L’estate al dito” che vedrà la ...