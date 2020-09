Leroy Merlin cerca magazzinieri e "weekendisti": i requisiti e come farsi avanti (Di giovedì 24 settembre 2020) Selezione aperta per il negozio di Livorno: ecco come fare. E Wycon Cosmetics cerca store manager e tirocinanti Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 24 settembre 2020) Selezione aperta per il negozio di Livorno: eccofare. E Wycon Cosmeticsstore manager e tirocinanti

LIVORNO. A Porta a Terra, la zona commerciale di Livorno, tira vento di assunzioni. Da un lato Leroy Merlin, l'azienda francese della grande distribuzione specializzata in bricolage e fai-da-te ...

Leroy Merlin contribuisce a liberare Ancona dai mozziconi di sigaretta: ecco quando e il programma dell'iniziativa

ANCONA - Leroy Merlin, l’azienda multispecialista operante nella grande distribuzione del miglioramento della casa, partecipa al “World Cleanup Day” e offre un aiuto concreto per la città di Ancona do ...

