Leonardo DiCaprio, chi è la bellissima fidanzata (modella e attrice) Camila Morrone (Di giovedì 24 settembre 2020) Milioni di donne osannano il suo nome da decenni, Leonardo DiCaprio è una delle star hollywoodiane più amate di sempre. La fortunata, dopo la rottura con la top model Nina Adgal? La meravigliosa e giovanissima Camila Morrone attualmente è la fidanzata del mitico attore statunitense. Sono ben ventitré gli anni che dividono i due protagonisti di questa chiacchierata fiamma, ma l’attore americano ha sempre prediletto compagnie piuttosto giovani. Neanche a Camila Morrone pare importare la distanza anagrafica che la ‘separa’ dal suo amato. Stiamo parlando di una donna giovane ma che ha già molta esperienza di vita: è stata spesso il volto copertina di alcuni dei magazine più gettonati al mondo ed ha ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 24 settembre 2020) Milioni di donne osannano il suo nome da decenni,è una delle star hollywoodiane più amate di sempre. La fortunata, dopo la rottura con la top model Nina Adgal? La meravigliosa e giovanissimaattualmente è ladel mitico attore statunitense. Sono ben ventitré gli anni che dividono i due protagonisti di questa chiacchierata fiamma, ma l’attore americano ha sempre prediletto compagnie piuttosto giovani. Neanche apare importare la distanza anagrafica che la ‘separa’ dal suo amato. Stiamo parlando di una donna giovane ma che ha già molta esperienza di vita: è stata spesso il volto copertina di alcuni dei magazine più gettonati al mondo ed ha ...

