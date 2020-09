L’Emilia-Romagna si smarca sull’obbligo di mascherina all’aperto (Di giovedì 24 settembre 2020) BOLOGNA – Nelle scuole “non si registrano focolai, solo casi singoli”. E dalla riapertura degli stadi “per ora non riteniamo ci siano stati problemi”. A fare il punto è l’assessore regionale alla Sanità dell’Emilia-Romagna, Raffaele Donini, a margine di una conferenza stampa oggi in Regione, che per il momento frena anche anche sull’introduzione dell’obbligo di mascherina all’aperto, decisa proprio oggi dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Leggi su dire (Di giovedì 24 settembre 2020) BOLOGNA – Nelle scuole “non si registrano focolai, solo casi singoli”. E dalla riapertura degli stadi “per ora non riteniamo ci siano stati problemi”. A fare il punto è l’assessore regionale alla Sanità dell’Emilia-Romagna, Raffaele Donini, a margine di una conferenza stampa oggi in Regione, che per il momento frena anche anche sull’introduzione dell’obbligo di mascherina all’aperto, decisa proprio oggi dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

