Lella Costa | ciò che possiamo fare è del nostro meglio

L'attrice e scrittrice a Molte Fedi sotto lo stesso cielo per raccontare Edith Stein: filosofa di origine ebraica, convertita al cattolicesimo, vittima della shoah e santificata dalla Chiesa

Difficile non conoscere Lella Costa, all’anagrafe Gabriella, classe 1952. Attrice, scrittrice e doppiatrice tra le più seguite del panorama italiano. Interprete dall’umorismo intelligente, attivista a ...

Valentina: «Quando ti dicono che hai il Parkinson, a 34 anni»

L’esposizione, organizzata dalla Confederazione Parkinson Italia, accosta agli scatti del fotografo Giovanni Diffidenti, raccolti nel volume edito da Contrasto, la narrazione di Lella Costa e Claudio ...

