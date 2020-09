Legge elettorale, è slittato l’arrivo alla Camera del Germanicum e del ddl sui correttivi. Zingaretti: “Non si riparta da zero ogni giorno” (Di giovedì 24 settembre 2020) La riforma della Legge elettorale è una delle priorità del patto di governo dopo il via libera al referendum sul taglio dei parlamentari, ma al momento il percorso è rallentato. Il 23 settembre è stata la vicepresidente della Camera Maria Edera Spadoni ad annunciare alla Camera la richiesta della commissione Affari costituzionali di far slittare l’approdo in Aula. Il rinvio riguarda la riforma del sistema di voto (inizialmente prevista per il 28 settembre), ma anche il ddl Fornaro sui correttivi da introdurre nella Costituzione (previsto il 25 settembre). Proprio sulla Legge elettorale, il dibattito nei partiti si prospetta molto teso. Il testo-base adottato poco prima del referendum sul taglio dei parlamentari, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) La riforma dellaè una delle priorità del patto di governo dopo il via libera al referendum sul taglio dei parlamentari, ma al momento il percorso è rallentato. Il 23 settembre è stata la vicepresidente dellaMaria Edera Spadoni ad annunciarela richiesta della commissione Affari costituzionali di far slittare l’approdo in Aula. Il rinvio riguarda la riforma del sistema di voto (inizialmente prevista per il 28 settembre), ma anche il ddl Fornaro suida introdurre nella Costituzione (previsto il 25 settembre). Proprio sulla, il dibattito nei partiti si prospetta molto teso. Il testo-base adottato poco prima del referendum sul taglio dei parlamentari, ...

Mov5Stelle : Quello sul #TaglioDeiParlamentari è stato un referendum storico. Ha detto al Parlamento di andare avanti con le r… - AMorelliMilano : Subito la nuova legge elettorale e parola agli #italiani. #mattarella #voto - lauraboldrini : Salvini voleva dare la spallata al governo.Ha fallito anche stavolta. Il Pd risulta essere il primo partito in qu… - arca1317 : RT @fattoquotidiano: ‘Ora i parlamentari vogliamo sceglierli noi’: petizione del Fatto per una legge elettorale senza liste bloccate. ‘Elet… - CrBarbarini : RT @fattoquotidiano: ‘Ora i parlamentari vogliamo sceglierli noi’: petizione del Fatto per una legge elettorale senza liste bloccate. ‘Elet… -